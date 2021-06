Österreich: Kultur-Events ab 1. Juli ohne Einschränkungen möglich

Laut dem österreichischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gilt ab 100 Personen eine Anzeigepflicht, ab 500 Personen herrscht Bewilligungspflicht. Obergrenzen und Abstandsregeln für Besucher wird es für Events nicht mehr geben. Das Fallen der Sperrstunde ermöglicht auch für die Clubkultur einen Neustart. Die 3-G-Regel bleibt.So werden laut der österreichischen Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer Kultur-Events „endlich wieder in ihrer ganzen Breite möglich“. Dazu zählen auch Veranstaltungen mit Stehplätzen, was - wie schon bei der letzten Pressekonferenz angekündigt - auch große Musikfestivals wie das Frequency ermöglichen wird.„Die junge Kultur, die Pop-Kultur und die Clubkultur in allen Facetten sind essenzielle Bereiche unserer Kulturlandschaft“, so Mayer. Das Live-Erlebnis sei „etwas Besonderes“, „Live hat uns allen gefehlt“.Man habe nie zwischen Hochkultur und Subkultur unterschieden, es sei immer eine Frage der Abwägung in Hinblick auf die Gefährdungslage gewesen, betonte die Staatssekretärin, die darauf verwies, dass es auch keine Einschränkungen mehr bei der Gastronomie bei Veranstaltungen geben und die FFP2-Maskenpflicht aufgehoben werde.

apa