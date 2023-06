Open Air Konzerte: Mavai Musica 2023 in Meran

Kleines Open Air mit überraschendem Line-up zelebriert VielfaltSo vielfältig wie das Meteo selbst und das Soundrepertoire von Festivalinitiator und Meteo-Küchenchef Thomas Strappazzon sind, so abwechslungsreich wird auch das Konzert-Line-up, heißt es in der Aussendung:„Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass unsere Idee funktioniert: Wir laden Musiker und Musikerinnen ein, die uns richtig gut gefallen. Denn, auch wenn ich selbst gerne auflege und ca. 5000 Platten besitze, sehe ich mich eher als Sound-Selektor. Das macht mir einfach Spaß. Und wenn dann eine Idee - wie unser Festival - gut ankommt, bei der ich meine Leidenschaft für Sound ausleben kann und damit auch andere Leute abholen kann - dann ist das schon stark! MAVAI eben.“Freuen kann man sich auch über das bunte und beeindruckend internationale Line-up, das heuer für jeden Geschmack etwas bereithält: Krautrock, Hip Hop, Electronic, Jazz und Techno. Dabei sind alle Headliner ausnahmslos Live-Acts. „Wir haben heuer nicht das eine große Highlight, sondern viele Höhepunkte, denn jeder Performer ist in seinem Genre eine anerkannte Größe.“ resümiert Ideator Strappazzon.Das Open Air erstreckt sich über mehrere Sommerwochen vom 07. Juni bis zum 14. August und bietet an 5 Terminen ein vielfältiges Konzertprogramm. Der Eintritt ist frei und das Festival somit für alle zugänglich.