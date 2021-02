Oscar-Aus für „Was wir wollten“ mit Südtiroler Schauspielern

Am Dienstag (Ortszeit) wurde von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles die Shortlist für den Auslands-Oscar bekannt gegeben. Der österreichische Kandidat „Was wir wollten“ von der Nordtirolerin Ulrike Kofler, in welchem 2 Südtiroler Schauspieler mitwirken, ist nicht mehr im Rennen um den begehrten Filmpreis.