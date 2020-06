Oscar-Gala 2021 auf Ende April verschoben

Die Oscarverleihung wird kommendes Jahr wegen der Coronakrise um zwei Monate verschoben. Die renommierten US-Filmpreise wird erst am 25. April und nicht wie geplant am 28. Februar stattfinden, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciencies am Montag in Los Angeles mit. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigste Filmpreise sollen am 15. März verkündet werden.