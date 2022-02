PERFAS feiert Geburtstag: „Wir wurden mit offenen Armen empfangen“

TT.MM.JJJJ HH:MM

Sarah Merler, PERFAS-Vizevorsitzende

Vor einem Jahr hat sich eine neue, laute Stimme im Südtiroler Kulturbetrieb erhoben: Nun feiert die Vereinigung der darstellenden Künstlerinnen und Künstler Südtirols (PERFAS) am heutigen Dienstag ihren ersten Geburtstag.In einer Aussendung blickt die Vereinigung auf die Gründung zurück: „Wir lassen die Gefühle und Gedanken dieses Abends nochmals aufleben, das Durcheinander von Euphorie und Zweifeln, ein Übermut, der eingebremst wurde von Ehrfurcht vor den zahllosen Aufgaben, die vor uns standen. Und schon damals: Dankbarkeit, dass wir so weit gekommen waren. Da erscheint es uns fast noch unwahrscheinlicher, dass wir heute an dieser Nachricht arbeiten, in unserem eigenen Büro, mit einer Zahl an Mitgliedern und Unterstützern im Rücken, die all unsere Erwartungen übertroffen hat; dass wird dort angekommen sind, wo zu sein wir uns wünschten: mitten in der Südtiroler Kulturszene, zwischen unseren vielen Partnerinnen, Kollegen, Freundinnen und Unterstützern.“ In einem Interview mit STOL ließ Geschäftsführer Felix Senoner das erste Tätigkeitsjahr Revue passieren: „PERFAS wurde mit offenen Armen empfangen. Bereits 275 Mitglieder haben uns ihr Vertrauen geschenkt, unsere Kollegen der Südtiroler Künstlervereinigungen uns bereitwillig die Hände gereicht. Politik und Kulturverwaltung schätzen unseren Beitrag und regelmäßigen Austausch zu den Bedürfnissen der Südtiroler Kulturlandschaft, unzählige Akteure aus Theater, Musik und Film haben neugierig nach unseren Zielen gefragt und uns ihre Zusammenarbeit angeboten, die Südtiroler Medien hatten laufend ein offenes Ohr und Druckerschwärze für unsere Standpunkte. Ihr alle habt uns Mut gemacht, ohne den wir die unzähligen Hürden des ersten Jahres wohl kaum bewältigt hätten. Wir sind zutiefst dankbar und freuen uns auf den gemeinsamen Weg.“PERFAS sieht sich als Sprachrohr für jene Berufsgruppen, die im Theater, als Musiker oder Techniker tätig sind, will sich für ihre Belange einsetzten, Netzwerke schaffen und Unterstützung anbieten.„Die Zukunft gehört ganz klar einer neuen Kultur der partnerschaftlichen Vernetzung - geprägt von einem konstruktiven, ehrlichen Umgang miteinander. Das muss an die Stelle alter dominanzgeprägter Seilschaften und patriarchaler Machtstrukturen treten, um die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen hinzukriegen, die notwendig und unvermeidlich sind. Wir Südtiroler Performing Artists haben mit der Gründung von PERFAS genau das Richtige zur richtigen Zeit getan, um die Weichen für unseren gesellschaftlichen Beitrag zu dieser Veränderung zu stellen. Zu erleben, welch enorme positive Kraft unsere Vernetzung schon jetzt ganz konkret entfaltet, ist ein gutes Gefühl. Danke an alle PERFAS-Members, mit denen wir dieses gute Gefühl und das Engagement teilen“, erklärt der Vorsitzende Peter Schorn.Besonders in Zeiten der Pandemie, hat PERFAS der Südtiroler Kulturszene eine laute Stimme verliehen. Diesen Aspekt unterstreicht auch Vizevorsitzende Sarah Merler: „Wir Performing Artists sind dieses Jahr sichtbar(er) geworden. Ein Jahr in dem wir uns intensiv mit den Schwierigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten in unseren Berufsfeldern beschäftigt haben. Mich freut besonders, dass wir diese schwierige Zeit genutzt und unsere Kräfte und Energie gebündelt haben. Heute können wir das einjährige Bestehen von PERFAS feiern und es tut gut zu wissen, dass man als Performing Artist nun ein gebündeltes Sprachrohr und eine bestärkende Community um sich hat.“Die Tätigkeit der Vereinigung bestand im vergangen Jahr nicht nur aus der Vermittlung von Informationen an die Mitglieder, die Zusammenarbeit mit den Kulturämtern und den Einsatz zur Verbesserung der beruflichen Situation von Kulturschaffenden: Mit eigenen Initiativen wie den PERFAS MUsic Sessions ( STOL hat berichtet ) hat die Vereinigung selbst Schwung in den Südtiroler Kulturbetrieb gebracht.„In dem für die Kulturbranche so schwierigen Jahr 2021 war es für PERFAS wichtig, den eigenen Mitgliedern auch konkret unter die Arme zu greifen. Mithilfe von Förderungen des Landes und weiterer Sponsoren wurden die PERFAS Music Sessions ins Leben gerufen, ein Konzept, das im Sommer 2021 über 100 Performing Artists engagiert hat. Nicht nur Arbeit, sondern auch Vernetzung, Einsatz, Professionalisierung und Erfahrung wurden gefordert und gefördert. Unser erstes Großprojekt, das ein wunderbares Ergebnis präsentieren konnte, hat uns die Möglichkeit gegeben, vor breiterem Publikum die Relevanz unserer Berufsgruppen zu unterstreichen“, erklärt Vorstandsmitglied Claus Stecher.„Einen Rückhalt zu haben und das Wissen, mich nicht als Einzelkämpferin in meinem Beruf behaupten zu müssen, der Austausch und die Vernetzung mit der gesamten Branche, egal ob auf oder hinter der Bühne, geben eine ganz neue Kraft und setzen Ressourcen frei, die direkt ins künstlerische Schaffen einfließen können. Danke, liebe PERFAS-Mitglieder, für dieses erste gemeinsame Jahr voll geteilter Ideen, Gedanken und Anstrengungen. Happy Birthday, PERFAS!“, so Vorstandsmitglied Eva Kuen abschließend.

