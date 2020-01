Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ feiert Premiere

Ein Platz in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land begegnen einander Menschen. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Erscheinen, ein Vorüberziehen. So wie sich das Leben abspielt, wenn man es denn beobachtet. Ein Ort wird zur Bühne des Alltäglichen. Ort und Menschen sind austauschbar. Nicht aber der Bewegungsfluss. So hat es der österreichische Autor Peter Handke irgendwann, irgendwo wahrgenommen, empfunden und niedergeschrieben. Entstanden ist ein Stück ohne Worte, das mehr über unsere Gesellschaft aussagt, als ein Autor seinen Figuren in den Mund legen könnte.







2019 hat Peter Handke den Literaturnobelpreis erhalten. Für sein Werk, das mit allem Gewohnten bricht. Er zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen, auch umstrittenen deutschsprachigen Autoren. Er ist ein Suchender nach Sprache und Ausdruck, ein Getriebener zwischen Sprachlosigkeit und Sprachgewalt. Seine Stücke sind voll von Poesie, Stille und Einsamkeit und doch energetisch aufgeladen. So auch dieses stumme aber ausdrucksstarke Stück.„Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ will als Bewegungsessay verstanden werden, zwischen Verdichtung und Entfremdung. Keine klassischen Theaterszenen, keine dramatische Handlung im herkömmlichen Sinne, keine klaren Rollen. Der deutsche Regisseur Robert Schuster hat das wortlose Schauspiel mit seiner internationalen und renommierten KULA Compagnie in Koproduktion mit dem Stadttheater Klagenfurt und den VBB in Bewegung gesetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern sechs Schauspielerinnen und sechs Schauspieler aus sechs Ländern den Handkeschen Kosmos von mehreren hundert Figuren, meistern 340 Auftritte und 390 Umzüge. Atemberaubend, traum- und albtraumhaft. Bilder und Empfindungen, die eine faszinierende Sprache sprechen.Regie Robert SchusterChoreografie Martin GruberChoreografische Mitarbeit Viatcheslav KushkovAusstattung Sascha Gross Musik & Geräusche Max BauerDramaturgie Sylvia Brandl, Ina TartlerMit Hadar Dimand, Nasir Formuli, Pasquale di Filippo, Magda Kropiunig, Céline Martin-Sisteron, Sarah Merler, Alexandre Ruby, Jonas Schlagowsky, Katharina Schmölzer, Romaric Séguin, Axel Sichrovsky, Katja UffelmannDonnerstag 23.01.2020 – 20 UhrStadttheater Bozen, Studio24., 25., 30. Jänner – 20 Uhr26. Jänner – 18 Uhr1. Februar – 20 Uhr2. Februar – 18 Uhr

