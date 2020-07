Pixar kündigt „Luca“ an – Italien als Kulisse für Trickfilmabenteuer

Der Film unter der Regie von Enrico Casarosa dreht sich um den Jungen Luca, der einen unvergesslichen Sommer am Meer verbringt. In der Coming-of-Age-Geschichte spielt auch die ungewöhnliche Freundschaft mit einem versteckt lebenden See-Ungeheuer eine Rolle.Dies sei eine „sehr persönliche“ Geschichte um eine Kindheitsfreundschaft, sagte der in Italien aufgewachsene Casarosa in einer Mitteilung. Er führte zuvor bei dem Pixar-Kurzfilm „La Luna“ Regie, der 2012 für einen Oscar nominiert war. Er arbeitete auch an Pixar-Hits wie „Coco“, „Oben“ und „Ratatouille“ mit.Im Februar brachte Pixar mit „Onward: Keine halben Sachen“ den 22. abendfüllenden Spielfilm in die Kinos. Kurz zuvor hatte „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ den Oscar als bester Trickfilm geholt.Die neueste Pixar-Produktion „Soul“ sollte ursprünglich im Juni in die US-Kinos kommen, der Kinostart wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf November verschoben.

dpa