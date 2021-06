Plakatkampagne: #etwaslaeuftfalsch gegen Gewalt an Frauen

Die Plakatkampagne #etwaslaeuftfalsch, die sich durch die Mittel der Gestaltung, der Kunst und der Literatur mit verschiedenen Bereichen geschlechtsbasierter Gewalt auseinandersetzt, wurde von 10 Künstlern, Autoren und Illustratoren aus dem italienischen und deutschem Sprachraum in Tandemarbeit gestaltet.Nach einer anfänglichen Konzeptausarbeitung sind nun ab Anfang Juni etwa 2000 Plakate großformatig und 2-sprachig im gesamten öffentlichen Raum Südtirols zu finden – in Dörfern und Städten, an Bushaltestellen, Bahnhöfen und Werbeflächen. Eine 2. Plakatierung wird erneut ab September flächendeckend in der Provinz zu sehen sein.#etwaslaeuftfalsch richtet sich an alle gesellschaftlichen Gruppen, da es keine Frauenthemen gibt, die nicht auch Männerthemen sind und Unterdrückung und Gewalt auf die gesamte Gesellschaft Einfluss haben.Die Rechte von Frauen sind keine Sonderrechte, sondern formulieren das Recht auf eine gleiche und gerechte Behandlung aller Menschen in einer Gesellschaft, so die Schöpfer der Plakatkampagne.Die Plakate sind keine Bitte um Hilfe, sondern ein Instrument der aktiven Veränderung, weshalb #etwaslaeuftfalsch national- und internationalweit im öffentlichen Raum geteilt werden soll, so die Künstler weiter.Gefördert wird das Projekt durch die Autonome Provinz Bozen, dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, der Gemeinde Bozen und der Stiftung Sparkasse.

stol/lmn