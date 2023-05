Popstar Janet Jackson versteigerte über 800 Gegenstände

Ein weißes Outfit samt Bikinitop, das die Sängerin 1995 in dem Video zu „Scream“ an der Seite ihres Bruders Michael Jackson trug, wurde um knapp 32.000 Dollar versteigert, der Schätzwert lag bei 2000 Dollar. Gut 25.000 Dollar brachte eine Nadelstreifenjacke aus Jacksons „Alright“-Musikvideo von 1989. Ein mit Kristallen besetztes Sennheiser-Mikrofon erzielte knapp 20.000 Dollar.Tausende Sammler und Fans aus aller Welt hätten online und am Telefon mitgeboten, teilte das Auktionshaus mit. Ein Teil des Erlöses soll einer Kinderhilfsorganisation zufließen.Jackson, die mit Alben wie „Control“ (1986) oder „Janet“ (1993) zu einer der erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen der Welt aufgestiegen war, hatte zuletzt 2015 das Album „Unbreakable“ veröffentlicht. Mitte April feierte Jackson im US-Staat Florida den Auftakt ihrer „Together Again“-Tournee. Am vorigen Dienstag wurde sie 57 Jahre alt.