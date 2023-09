Präzision und Feuer: Anne-Sophie Mutter erobert den Meraner Kursaal

Auch wenn Anne-Sophie-Mutter mittlerweile seit mehr als 40 Jahren Gast in allen größten Musikzentren der Welt ist, wirkt ihr Spiel in keiner Phase als reine Routine. Zusammen mit 14 junge Stipendiaten und Stipendiatinnen ihres 2011 gegründeten Ensembles „Mutter’s Virtuosi“ trat die aus Rheinfelden gebürtige Stargeigerin Dienstagabend in einem brechend vollen Kurhaus mit einem für sie unüblichen Programm auf.Man erwartet von ihr das Beethoven- oder Brahmskonzert, nein es gab das Beste, was die Barockmusik hergibt, und ein zeitgenössisches Auftragswerk dazu. Diese Programmmischung funktioniert bestens schon seit Jahren, spätestens seit 2011, als sie auf ihren Tourneen durch Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ihrem Publikum immer wieder ein gemischtes Programm zwischen Barock, Klassik und auch Zeitgenossenschaft schmackhaft macht.In Vivaldis Triplekonzert ließ sie 2 jungen Musikern den Vortritt, um dann aber in Bachs Violinkonzert No.1 in a-Moll BWV1041 einen furiosen und leidenschaftlichen Solopart hinzulegen. Ihre Anfangstempi sind meist so hoch, dass das Ensemble sich erst darauf einschwören muss. Dann nimmt sie wieder Tempo heraus, um die Phrasierung nicht außer Acht zu lassen. Auf jeden Fall ein aufregender Bach.Anne-Sophie Mutter erkundet unermüdlich neues Terrain und spielt heute definitiv aufregender und facettenreicher als früher, wie etwa zu Beginn ihrer Karriere unter Karajans Fittichen. Auf ihrer Klangpalette aber hat viel Platz, so auch ein Auftragswerk für den namhaften Dirigenten und Komponisten André Previn, 2002 bis 2006 Anne-Sophie Mutters Ehemann. Sein Nonett für 2 Streichquartette und Kontrabass wirkt beim ersten Hinhören sehr harmonisch, dann tun sich Phrasen auf, die durchweg tänzerisch daherkommen und interessante rhythmische Strukturen aufweisen. Der Dialog zwischen mehreren Instrumenten ist ein Motiv von Previns „Nonet“, das im August 2015 in Edinburgh uraufgeführt worden ist.Nach der Pause kam, wie ein Wirbelwind, eine der schnellsten Interpretationen von Bachs drittem Brandenburgischen Konzert in G-Dur BWV1048, die ich je gehört habe. Vor allem der dritte Satz war unter der Anleitung und den Begleitfiguren Anne-Sophie Mutters ein Wunder an Dynamik und musikalischer Leidenschaft, eine unerhört mutige Darstellung dieses beliebtesten aller schnellen Sätze des Thomaskantors.Am Ende des offiziellen Programms dann eine wahre Entdeckung, das Violinkonzert in A-Dur von Joseph Bologne, Chevalier de Saint Georges' mit 14 Streichern und am Cembalo Knut Johannessen. Recht anspruchsvoll und stark an Tartinis virtuose Geigenkunst erinnernd spielte Anne-Sophie Mutter ihren Part souverän und vor allem im Mittelsatz Largo äußerst kantabel. Ihr Verhältnis zu den jungen Musikeren ihres Ensembles ist herzlich: „Sie [Mutter’s Virtuosi] sind ein integraler Teil meines Lebens mit Idealen, was man mit Musik in der Gesellschaft bewegen kann. Es geht ja letztendlich darum, dass wir mit der Musik auch zueinanderfinden und dass sie eine Brücke schlägt, nicht nur zwischen Generationen, sondern zwischen kulturellen Unterschieden, die wir aufgebaut haben, zwischen religiösen, teilweise dogmatischen Mauern, die zwischen uns stehen.“ Zu elft oder zu vierzehn stehen die jungen Interpretinnen auf der Bühne, um ihre Mentorin herum gruppiert, sie folgen ihr durch Laut und sehr, sehr leise.Anne-Sophie Mutter unterstrich einmal mehr ihre große Vorbildfunktion für junge Musiker und Musikerinnen, aber auch, dass sie nicht nur eine großartige Künstlerin, sondern auch eine starke und mutige Frau ist.Nächstes Konzert classic: Heute, 20.30 Uhr, Kursaal Meran, Bayerisches Staatsorchester – Vladimir Jurowski – Yefim Bronfman – Programm: R.Wagner: Vorspiel Tristan und Isolde; R. Schumann: Konzert für Klavier und Orchester op. 54; A. Bruckner: Symphonie Nr. 4 op. 68 „Romantische“