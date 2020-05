Projektwettbewerb für kreative Köpfe

Bereits zum dritten Mal schreibt das Projekt Weigh Station, ein Zusammenschluss aus kreativen Köpfen aus dem gesamten Land, einen Projektwettbewerb aus. Über 60 Projektideen wurden 2018 und 2019 eingereicht, wovon 6 bei der Umsetzung finanziell unterstützt wurden.Weigh Station ist ein Projekt, das vom Jugendamt der Abteilung für italienische Kultur des Landes im Rahmen von „LED“ und von der Stadt Bozen unterstützt wird. „Vor dem Hintergrund des gesundheitlichen Notstands ist diese Initiative in diesem Jahr umso wichtiger, da viele der im Bereich Kultur und Kreativität Beschäftigten auf eine harte Probe gestellt werden“, betont Kulturlandesrat Giuliano Vettorato.Beim „WS Call 2020“ werden wiederum 3 Gewinner ausgewählt, deren Projekte mit bis zu 4000 Euro pro Projekt unterstützt werden. Zudem erhalten die Wettbewerbsgewinner ein Mentoring bei der Umsetzung des Projektes. Darüber hinaus stellt die Weigh Station ihr Netzwerk und ihre Räumlichkeiten im Waaghaus zur Verfügung, die als temporärer Coworkingspace genutzt werden können.Beim diesjährigen Call gibt es kein vorgeschriebenes Thema, vielmehr geht es darum die kreative und kulturelle Arbeit vor Ort zu unterstützen. Folgende Kategorien sind beim Wettbewerb vorgesehen: Architektur, Kunst, Handwerk und Technik, Kommunikation, Design und Stil, Filme und audiovisuelle Produktionen, Fotografie, Grafik, Bücher und Druck, Musik und Schauspiel, Planung und Organisation. Teilnahmeberechtigt sind Freiberufler, die sich in der so genannten „WS Wall“ registrieren müssen.Weitere Informationen dazu und sämtliche Teilnahmebedingungen finden Sie hier

lpa