ProSieben zeigt Promis bei Bergrettern in Seis: „Sehr gesellige Menschen“

Sandra Borgmann und Henning Baum in Seis

Sandra Borgmann und Henning Baum wussten nicht, was auf sie zukommt. Sie haben einen Koffer bekommen und wurden losgeschickt. - Foto: © BRD Seis

Ob als Geisterjäger in Irland, als Zuckerbauer auf Kuba, als Butler in den Niederlanden oder Rettungsschwimmer in Mexiko: ProSieben schickt in der neuen Reise-Show „Mission: Job Unknown“ 24 Prominente auf eine besondere Auslandsmission.In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen.Die TV-Stars Sandra Borgmann und Henning Baum waren im Zuge der Sendung bereits Anfang Juni 3 Tage lang in Südtirol und stellten sich den Aufgaben der Bergrettung von Seis. Sie nahmen an mehreren Bergrettungsübungen teil und wurden anschließend von den Bergrettern bewertet.Sandra Borgmann hat bei zahlreichen Spielfilmen mitgespielt, darunter der Netflix-Film „Berlin, Berlin“. Henning Baum wurde vor allem durch seine Rolle als „Der letzte Bulle“ und in der Serie „Mit Herz und Handschellen“ bekannt. Im Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ spielte er Lukas.„Gedreht wurde am Völser Weiher, auf der Seiser Alm, bei der Ruine Hauenstein, in Seis und in Kastelruth“, erzählt einer, der dabei war. Auch der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und Bergrettungsausbilder des Landesverbands waren dabei.„Die Promis haben sich sehr gut geschlagen. Da sie beide Schauspieler sind, haben sie schnell begriffen und gleich alle Anweisungen super umgesetzt“, sagt er. „Danach haben wir gemeinsam am Völser Weiher zu Abend gegessen. Borgmann und Baum waren sehr gesellig und sympathisch.“