Das Teatro La Fenice teilte mit, dass der von der betrieblichen Gewerkschaftsvertretung ausgerufene Streik die für Samstag geplante Aufführung unmöglich mache. Die Wiederholung am Sonntag soll dagegen wie vorgesehen stattfinden. Unter der Leitung von Riccardo Frizza stehen zwei Werke auf dem Programm: eine Hommage an den Komponisten Giuseppe Sinopoli anlässlich seines 80. Geburtstags sowie das Oratorium „Il giudizio universale“ von Lorenzo Perosi.<BR \/><BR \/>An der Scala hat die Basisgewerkschaft CUB für den 4. und 7. Dezember jeweils einen 24-stündigen Streik sowie Demonstrationen und Kundgebungen angekündigt. Betroffen wären sowohl die Voraufführung von „Otello“ für Zuschauer unter 30 Jahren als auch die traditionelle Saisoneröffnung am 7. Dezember, dem Mailänder Feiertag Sant'Ambrogio. Die Premiere soll live im italienischen Fernsehen übertragen werden.<BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung von 500 Euro für alle Beschäftigten, eine Verkürzung der Arbeitszeit und zusätzliches Personal. Sie beklagt, dass die Beschäftigten angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Mailand von ihren Einkommen kaum leben könnten. „Ohne Tarifvertrag gibt es weder die Voraufführung noch die Premiere“, kündigte die Gewerkschaft an.<BR \/><BR \/>Die übrigen Gewerkschaften CGIL, CISL, UIL und Fials, die ebenfalls große Teile der Belegschaft vertreten, beteiligen sich nicht an dem angekündigten Arbeitskampf. Sie wollen am Montag mit Scala-Intendant Fortunato Ortombina über ihre Forderungen zum neuen Tarifvertrag verhandeln. Diese Gewerkschaften streben unter anderem eine Erhöhung der jährlichen Bruttogehälter um 15 Prozent an.<BR \/><BR \/>Ein Ausfall der Scala-Premiere wäre auch finanziell ein erheblicher Verlust für das Opernhaus. Die Saisoneröffnung gilt als gesellschaftliches und kulturelles Großereignis. Die Eintrittspreise für Plätze im Parkett erreichen bis zu 3500 Euro, die Einnahmen liegen bei mehr als 2,5 Millionen Euro. In diesem Jahr steht zudem das Debüt von Myung-Whun Chung als Musikdirektor im Mittelpunkt.