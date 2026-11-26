Der indische Beitrag, der erste nach mehrjähriger Abwesenheit, wurde unter dem Titel „Geographies of Distance: Remembering Home“ (Kurator: Amin Jaffer, Künstler: Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif und Skarma Sonam Tashi) im Arsenale gezeigt. <BR \/><BR \/>Großformatige Installationen und Skulpturen behandelten dabei ebenso wie ein Performance-Programm den Begriff Heimat aus den unterschiedlichsten Richtungen. Heimat wurde dabei nicht mehr nur als Ort, sondern auch als ortsunabhängiger Zustand interpretiert.<BR \/><BR \/>Der 1959 in Chicago geborene Künstler Nick Cave (nicht zu verwechseln mit dem australischen Musiker gleichen Namens, Anm.) hatte an „In Minor Keys“ mit der siebenteiligen Werkreihe „Two Points in Time - At Once“ im Arsenale und in der Corderie teilgenommen. Dabei wurden verschiedene Trauerphasen wie Verlust, Erinnerung, Widerstand und Hoffnung mit monumentalen Bronzen wie auch mit alltäglichen und häuslichen Materialien ausgedrückt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.instagram.com\/nickcaveart\/?hl=de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zu Nick Caves Instagram-Profil.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>Nach dem Rücktritt der Jury, die gegen die Zulassung von kriegsführenden Ländern wie Russland oder Israel protestiert hatte, noch vor Beginn der internationalen Kunstschau, wurde die Vergabe der traditionellen „Goldenen Löwen“ durch eine Publikumsabstimmung ersetzt. Doch schon am 10. Mai hatten Florentina Holzinger, deren Bespielung des Österreich-Pavillons mit ihrer „Seaworld Venice“ für Furore gesorgt hatte, und ihr Team erklärt, wie viele andere aus Solidarität mit der Jury auf die Teilnahme am Voting zu verzichten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/holzinger-verzichtet-auf-publikumsauszeichnung-der-biennale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>In der Folge konnte das Publikum zwar weiter uneingeschränkt für alle Künstler und Länder stimmen, kündigte aber an, diese Stimmen bei der Vergabe der Preise nicht zu berücksichtigen und auch nicht zu veröffentlichen. Es wurde daher nicht bekannt, wie viele Stimmen der Österreich-Pavillon erhalten hat. Die 61. Biennale ist am Wochenende mit 714.000 Besuchern zu Ende gegangen.