Queen zeichnet Queen-Drummer, „Grease“-Star und viele andere aus

Ihre Titel dürfen die Geehrten gleich nach der Veröffentlichung der Liste tragen. Die Orden und Auszeichnungen werden später an mehreren Terminen im Jahr von Mitgliedern der Königsfamilie in einer ihrer Residenzen ausgehändigt.





Die in Großbritannien geborene Schauspielerin Olivia Newton-John („Grease“) wurde wegen ihres Engagements für die Krebsforschung und ihrer künstlerischen Verdienste in den Rang einer „Dame“ erhoben. Bei der 71-Jährigen wurde seit den 90er-Jahren 3 Mal Krebs diagnostiziert. Die Krankheit und ihr erfolgreicher Kampf dagegen veränderten ihr Leben. Newton-John begann, sich für die Krebsforschung und Früherkennung zu engagieren. Einnahmen aus mehreren ihrer Alben und Konzerte widmete sie dem Kampf gegen Krebs und anderen wohltätigen Zwecken.Jedes Jahr vergibt die inzwischen 93 Jahre alte britische Königin Elizabeth II. zahlreiche Auszeichnungen für persönliche Leistungen und zivilgesellschaftliches Engagement. Diesmal wurden 1097 Menschen für die Neujahrsehren ausgewählt, darunter 51 Prozent Frauen. 9 Prozent der Ausgezeichneten gehören einer ethnischen Minderheit an, 11 Prozent haben eine Behinderung.

