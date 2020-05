Rammstein holt Europatournee 2021 nach

EUROPE STADIUM TOUR RESCHEDULED TO 2021!Today we're delighted to announce the new, rescheduled dates for this year’s Rammstein - tour, which had to be cancelled due to COVID-19. All shows have now been rescheduled to 2021, and already-purchased tickets will remain valid for the new dates! We are very much looking forward to seeing many of you next year! New dates:𝟮𝟮.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗟𝗲𝗶𝗽𝘇𝗶𝗴, 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝘂𝗹𝗹 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗟𝗲𝗶𝗽𝘇𝗶𝗴 (rescheduled from 29.05.2020)𝟮𝟯.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗟𝗲𝗶𝗽𝘇𝗶𝗴, 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝘂𝗹𝗹 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗟𝗲𝗶𝗽𝘇𝗶𝗴 (rescheduled from 30.05.2020)𝟮𝟳.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗞𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻𝗳𝘂𝗿𝘁, 𝗪ö𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝗲𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 (rescheduled from 25.05.2020)𝟯𝟭.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗦𝘁𝘂𝘁𝘁𝗴𝗮𝗿𝘁, 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀-𝗕𝗲𝗻𝘇 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 (rescheduled from 02.06.2020)𝟬𝟭.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗦𝘁𝘂𝘁𝘁𝗴𝗮𝗿𝘁, 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀-𝗕𝗲𝗻𝘇 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 (rescheduled from 03.06.2020)𝟬𝟱.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻, 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 (rescheduled from 04.07.2020)𝟬𝟲.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻, 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 (rescheduled from 05.07.2020)𝟭𝟮.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗕𝗲𝗹𝗳𝗮𝘀𝘁, 𝗕𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱𝘀 (rescheduled from 17.06.2020)𝟭𝟲.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗳𝗳, 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 (rescheduled from 14.06.2020)𝟭𝟵.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗻𝘁𝗿𝘆, 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗵 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 (rescheduled from 20.06.2020)𝟮𝟯.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗔𝗮𝗿𝗵𝘂𝘀, 𝗖𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗸 (rescheduled from 04.08.2020)𝟮𝟲.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗗𝘂𝘀𝘀𝗲𝗹𝗱𝗼𝗿𝗳, 𝗠𝗲𝗿𝗸𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹-𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 (rescheduled from 27.06.2020)𝟮𝟳.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗗𝘂𝘀𝘀𝗲𝗹𝗱𝗼𝗿𝗳, 𝗠𝗲𝗿𝗸𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹-𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 (rescheduled from 28.06.2020)𝟯𝟬.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗛𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴, 𝗩𝗼𝗹𝗸𝘀𝗽𝗮𝗿𝗸𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 (rescheduled from 01.07.2020)𝟬𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗛𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴, 𝗩𝗼𝗹𝗸𝘀𝗽𝗮𝗿𝗸𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 (rescheduled from 02.07.2020)𝟬𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗭𝘂𝗿𝗶𝗰𝗵, 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗲𝘁𝘇𝗶𝗴𝗿𝘂𝗻𝗱 (rescheduled from 06.06.2020)𝟬𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗭𝘂𝗿𝗶𝗰𝗵, 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗲𝘁𝘇𝗶𝗴𝗿𝘂𝗻𝗱 (rescheduled from 07.06.2020)𝟬𝟵.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗟𝘆𝗼𝗻, 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗮𝗺𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 (rescheduled from 09.07.2020)𝟭𝟬.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗟𝘆𝗼𝗻, 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗮𝗺𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 (rescheduled from 10.07.2020)𝟭𝟯.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝘂𝗿𝗶𝗻, 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼 (rescheduled from 13.07.2020)𝟭𝟳.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗪𝗮𝗿𝘀𝗮𝘄, 𝗣𝗚𝗘 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝘆 (rescheduled from 17.07.2020)𝟮𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻, 𝗦𝗼𝗻𝗴 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 (rescheduled from 21.07.2020)𝟮𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗱𝗵𝗲𝗶𝗺, 𝗟𝗲𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗯𝗮𝗻𝗲 (rescheduled from 26. & 27.07.2020, previous venue: Granåsen)𝟯𝟬.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗚𝗼𝘁𝗵𝗲𝗻𝗯𝘂𝗿𝗴, 𝗨𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 (rescheduled from 31.07.2020)𝟯𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗚𝗼𝘁𝗵𝗲𝗻𝗯𝘂𝗿𝗴, 𝗨𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 (rescheduled from 01.08.2020)𝟬𝟯.𝟬𝟴.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗡𝗶𝗷𝗺𝗲𝗴𝗲𝗻, 𝗚𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗽𝗮𝗿𝗸 (rescheduled from 24.06.2020)𝟬𝟳.𝟬𝟴.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱, 𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗲 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘀 (rescheduled from 10.06.2020)