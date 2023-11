Riccardo Muti nun Ehrenbürger von Sarajevo

Muti gedachte des Jahres 1997

Muti hatte am 11. Oktober im Nationaltheater Sarajevo ein Konzert zum hundertjährigen Gründungsjubiläum des Philharmonischen Orchesters der bosnischen Hauptstadt dirigiert.Er trat damit zum dritten Mal im Sarajevo auf. 1997, zwei Jahre nach dem Ende des Bosnien-Kriegs, hatte er im Skenderija-Saal ein Konzert mit dem Orchester und den Solisten der Mailänder Scala dirigiert. 2009 war er mit dem Orchester und dem Chor des Maggio Musicale Fiorentino aufgetreten.Der 81-jährige Dirigent gedachte des Jahres 1997, als er mit dem Orchester und dem Chor der Scala nach Sarajevo kam. „Wir haben uns den Musikern und Chorsängern des Theaters von Sarajevo angeschlossen. Es war ein beeindruckendes Konzert, bei dem Tausende von Menschen anwesend waren, die einen blutigen Krieg hinter sich hatten“, so der Dirigent.Muti nutzte auch die Gelegenheit, den berühmten bosnisch-herzegowinischen Schriftsteller, Journalisten und Diplomaten Zlatko Dizdarevic zu würdigen, mit dem er 1997 einen in der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ veröffentlichten Briefwechsel geführt hatte. „Ich möchte Zlatko noch einmal danken, mit dem uns, zusammen mit meiner Frau, eine unauslöschliche Freundschaft und Erinnerung verbindet“, so der Dirigent.Das Philharmonische Orchester von Sarajevo ist das erste professionell organisierte Sinfonieorchester in Bosnien und Herzegowina, dessen Gründung bereits auf Ensembles der österreichisch-ungarischen Monarchie zurückgeht. Seit 1923 ist das Philharmonische Orchester von Sarajevo ein Eckpfeiler der Musikkultur und eine Musikinstitution von grundlegender Bedeutung für Bosnien.