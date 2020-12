Rom will Gladiatoren-Arena im Kolosseum wieder errichten

Das Kulturministerium will einen internationalen Wettbewerb ausschreiben, um das beste Projekt für eine High Tech-Struktur zu finden. Damit soll die Arena auch wieder für Open-Air-Aufführungen genutzt werden. Interessenten können dem Kulturministerium bis zum 1. Februar 2021 ihre Vorschläge vorlegen.Das Kolosseum wurde zwischen 70 und 80 nach Christus erbaut und war bei den Römern blutiger Schauplatz öffentlicher Hinrichtungen und Gladiatorenkämpfe. Als Arena war das Kolosseum fast 450 Jahre lang in Betrieb. Neben dem Forum gehört es zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien.In den vergangenen Jahren wurde Roms Wahrzeichen für rund 25 Millionen Euro restauriert. Die Restaurierung wurde vom Modekonzern Tod's unterstützt.

apa