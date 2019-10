Rossini und Puccini für den guten Zweck

Freunde der klassischen Musik können sich auf ein außergewöhnliches Galakonzert mit anschließendem Sektempfang im Großen Saal des Kurhauses Meran freuen. Am Samstag, 2. November 2019, um 19.30 Uhr, gastieren dort unter der Leitung von Olaf Fütterer die „Singakademie Ortenau“ aus Baden-Württemberg, der „Lufthansa Konzertchor“, der Straßburger Chor „Collegium Vocale Strasbourg-Ortenau“ und das Orchester „Musicians sans frontières Alsace-Ortenau“.





Zu hören gibt es lyrische Sakralmusik mit italienischen Emotionen. Die deutsch-französischen Partnerchöre präsentieren zwei Schlüsselwerke der italienischen Kirchenmusik. Gemeinsam mit renommierten Gesangssolisten und dem Orchester Musicens sans frontieres führen sie die „Messa di Gloria“ von Puccini und das „Stabat Mater“ von Rossini auf. Die beiden bekannten italienischen Komponisten zeigen dabei, wie leicht und beschwingt es klingen kann, das Lob Gottes oder sakrale Historien zu besingen. Der Zuhörer fühlt sich bei den melodischen Belcanto-Klängen wie in einen festlichen Opernsaal versetzt.Der Eintritt ist frei. Im Rahmen des Benefizkonzerts werden Geldspenden für den Verein „Frauen helfen Frauen Meran“ und die Kinderkrebshilfe „Peter Pan“ gesammelt und den Vereinen zur Verfügung gestellt.Der italienische Komponist Gioachino Rossini hat sich vor allem durch ein umfangreiches Oeuvre an Opern unsterblich gemacht. Hin und wieder wendete er sich auch der geistlichen Musik zu. Verfasst in einer Zeit, als er sich vom Komponieren größtenteils zurückgezogen hatte und verzögert durch eine Krankheit, hat es fast zehn Jahre gedauert, bis sein Stabat Mater im Jahre 1842 zum ersten Mal aufgeführt wurde. Es galt als lang ersehntes Lebenszeichen des Meisters und steht exemplarisch für seinen musikalischen Genius.Die Messa di Gloria hingegen ist ein Jugendwerk Giacomo Puccinis, die er als Abschlussarbeit am Istituto musicale G. Pacini seiner Heimatstadt Lucca 1880 vorlegte. Die musikalische Qualität, der Schwung und die Frische dieses Jugendwerkes veranlassten den Komponisten, in späteren Opern seine Messa zu zitieren und sicherten dem Werk - nach seiner Wiederentdeckung im Jahre 1952 - eine stetig wachsende Beliebtheit.In den bewegenden Solistenpartien sind die international renommierten Solisten zu erleben:Sopran: Oriana KurteshiAlt: Marlene LichtenbergTenor: Joaquin AsiásinBassbariton: Thomas HerberichChor: Singakademie OrtenauCollegium Vocale Strasbourg-Ortenau„ (CVSO)Lufthansa-KonzertchorLeitung: Olaf Fütterer

stol