<BR \/>Antonín Dvorák traute dem Violoncello offenbar nicht viel zu. Ein frühes Konzert für Violoncello und Orchester lässt er unveröffentlicht liegen, Kompositionsaufträge für dieses Instrument lehnt er lange Zeit ab. Trotzdem komponiert er 1894 und 1895 mit seinem Opus 104 ein Monument der Celloliteratur.<h3>\r\nEröffnung im Kursaal<\/h3>Am 21. August um 20.30 Uhr eröffnet das Royal Philharmonic Orchestra London unter der Leitung seines Musikdirektors Vasily Petrenko mit Dvoráks Meisterwerk die 40. Saison des südtirol festival meran im Kursaal. Solist ist an diesem Opening-Abend der herausragende spanische Violoncellist Pablo Ferrández.<BR \/><BR \/>Der Orientalismus in der russischen Musik entwirft Wunderländer, die es „weder gestern gab, noch heute gibt und auch morgen nicht geben wird“, bemerkt der Dichter Nâzım Hikmet. Auch Nikolai Rimsky-Korsakow orientiert sich an diesem exotischen „Orient der Bücher“. Seine Suite „Scheherazade“ – die im zweiten Teil dieses Konzerts der Reihe „classic“ auf dem Programm steht – verarbeitet arabische Erzählungen aus „Tausendundeiner Nacht“. <BR \/><BR \/>Das Paradestück für Orchester zeichnet eine bunte Fantasiewelt und wird 1910 als Soundtrack für Sergei Diaghilevs Ballett-Entertainment weltberühmt.<h3>\r\nBuntes Programm von 22.-27. August<\/h3>Am 22. August eröffnet die Innsbrucker Hofmusik in der Pfarrkirche Nals die Reihe „barocco“ mit Alessandro Scarlattis Oratorium „La Maddalena pentita“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1201953_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 24. August (Schloss Schenna) und am 25. August (Schloss Baslan, Tscherms) präsentiert das junge französische Quator Agate in der Reihe „young artists portrait“ ein Programm, das von Mozart und Brahms bis zu Ravel reicht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1201956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am 26. August setzt das Melbourne Symphony Orchestra aus Australien – mit seinem ersten Live-Auftritt in Meran und dem einzigen Konzertermin in Italien in dieser Saison – die sinfonische Reihe „classic“ fort. Am 27. August präsentieren die von Alexander Gilman geleiteten LGT Young Soloists im Kursaal die Uraufführung des vom südtirol festival meran in Auftrag gegebenen Werks „Dolomiten , bleiche Berge“ in vier Sätzen von Rachel Portman.<BR \/><BR \/>Ticket & Info: <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranofestival.com<\/a>