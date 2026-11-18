Die russische Regierung unter Präsident Wladimir Putin unterstützt das Vorhaben. Der Krieg gegen die Ukraine und die Spannungen mit Europa dürften die Teilnahme damit erneut nicht verhindern. Die italienische Regierung plant nach Angaben der Zeitung diesmal, auf einen offenen Konflikt mit der Biennale-Leitung zu verzichten.<BR \/><BR \/>Bei der Ausgabe 2026 hatte die Teilnahme Russlands eine heftige politische und diplomatische Auseinandersetzung ausgelöst. Damals war es zu einem Streit zwischen Kulturminister Alessandro Giuli und Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco gekommen. Die gesamte internationale Jury trat zurück. Zudem gingen der Biennale europäische Fördermittel verloren. Moskau wertete die Teilnahme dennoch als politischen und symbolischen Erfolg.<BR \/><BR \/>Um die erneute Präsenz Russlands auszugleichen, will die italienische Regierung die ukrainische Beteiligung an der Biennale stärken. Ziel ist es, einen dauerhaften Pavillon für die Ukraine in Venedig einzurichten. Dazu laufen Gespräche zwischen der ukrainischen Regierung, der Biennale-Stiftung und der Stadt Venedig.<BR \/><BR \/>Kulturminister Giuli hat sich nach Angaben von „La Repubblica“ bereits mehrfach mit der ukrainischen Vizepremierministerin und Kulturministerin Tetyana Berezhna getroffen. Im Mittelpunkt stehen Kooperationen zum Schutz und zur Förderung des ukrainischen Kulturerbes, das durch den russischen Angriffskrieg bedroht ist.<BR \/><BR \/>Ein erstes gemeinsames Projekt ist eine Ausstellung des Gemäldes „Die Gefangennahme Christi“, das teilweise dem italienischen Maler Caravaggio zugeschrieben wird. Das normalerweise in Odessa aufbewahrte Werk soll ab dem 2. Dezember im Palazzo Barberini in Rom gezeigt werden. Wegen der wiederholten russischen Angriffe auf die ukrainische Hafenstadt gilt sein Schutz als besonders wichtig.<BR \/><BR \/>Auch die ukrainische Vizekulturministerin wird am Freitag (20. November) zu Gesprächen in Venedig erwartet. Das italienische Kulturministerium will zudem während der Architekturbiennale vorübergehend Räumlichkeiten für ukrainische Kulturveranstaltungen bereitstellen.