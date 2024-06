Sängerin Françoise Hardy gestorben

Hardy war 1962 mit ihrem Hit „Tous les garçons et les filles“ bekannt geworden, den die damals 18-jährige Französin selbst geschrieben hatte. 2023 wählte sie das US-Magazin „Rolling Stone“ in seine Liste der 200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten - als einzige Vertreterin Frankreichs.



Die Chansonnière hatte seit 2004 an Krebserkrankungen unterschiedlicher Arten gelitten. Im vergangenen Jahr sagte Hardy der Zeitschrift „Paris Match“, sie wolle „bald und schnell gehen, ohne zu große Prüfungen“, wie etwa nicht atmen zu können.

apa