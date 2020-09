Scala-Intendant Meyer macht Druck für mehr Zuschauer

Scala-Intendant Dominique Meyer macht auf die italienische Regierung Druck, um eine Auflockerung der Anti-Coronavirus-Auflagen und eine größere Zuschaueranzahl in den Theatern zu erreichen. „Wir brauchen unser Publikum und hoffen, dass uns die Politik bald die Möglichkeit gibt, mehr Zuschauer zuzulassen“, sagte Meyer am Montagabend beim ersten Konzert in der Scala mit zahlendem Publikum.