Das „Theater mit Herz“ lädt auch heuer wieder zu einem besonderen Erlebnis ein: Das Ensemble präsentiert am morgigen 3. Dezember das liebevoll inszenierte Märchen „Die vier Wipptaler Stadtmusikanten“ – eine berührende Geschichte über Mut, Freundschaft und die Kraft des Zusammenhalts. Ein alter Esel und seine treuen Gefährten Hund, Katze und Hahn machen sich auf den Weg, um gemeinsam zu zeigen, dass man im Miteinander selbst das scheinbar Unmögliche möglich machen kann.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245306_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nBesonderes Jubiläum für Initiative „Zeitschenken“ <\/h3>\r\nGleichzeitig feiert die Initiative „Zeitschenken“ ein besonderes Jubiläum: Seit fünf Jahren wächst und gedeiht dieses wichtige Projekt zu einem starken Netzwerk aus Herz, Engagement und wertvoller zwischenmenschlicher Begegnung. Der feierliche Abschlussabend mit dem „Theater mit Herz“ bildet dabei traditionell den emotionalen Höhepunkt des Jahres.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245309_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Ein besonderer Dank gilt Natascha Hofer, Nadine Schölzhorn und Edeltraud Braunhofer sowie Regisseur Christian Blaas für ihren unermüdlichen Einsatz. Ebenso würdigen wir die tatkräftige Unterstützung aller Helferinnen und Helfer, unserer Videoteams, des Beleuchtungsteams, unserer Musiker sowie der Tanzgruppe „Tanzen mit Herz“. <h3>\r\n„Ohne Miteinander wäre das Projekt nicht möglich“<\/h3>\r\nOhne dieses engagierte Miteinander wäre ein Projekt wie Zeitschenken nicht möglich“, betont Christian Schölzhorn, Initiator von „Zeit schenken“ und Obmann vom „Theater mit Herz“. „Unser Dank geht außerdem an alle Sponsoren – allen voran die Stiftung Südtiroler Sparkasse – sowie an die Theatergemeinschaft Wipptal und den Südtiroler Theaterverband für ihre verlässliche und wertvolle Zusammenarbeit.“<BR \/><BR \/>Der Theaterabend findet im Stadttheater Sterzing statt. Einlass ist ab 17.00 Uhr, die Vorstellung beginnt um 18.00 Uhr. Im Anschluss an die Aufführung lädt die Initiative zu einem gemeinsamen Umtrunk im Foyer, der das Jubiläum „5 Jahre Theater mit Herz“ feiert und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.