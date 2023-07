Schweizer Fernsehen bei Meraner Festspielen: „Die Widerspenstigen“

Die Premiere der Meraner Festspiele wird Teil der Sendung „Abenteuerlustig“, in der die beiden hochkarätigen Schweizer Shootingstars Nik Hartmann und Claudio Zuccolini in diversen Challenges ihr Talent unter Beweis stellen müssen. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen der Dreharbeiten für die 4. Staffel des Erfolgsformates.Was die beiden Fernsehstars aus der Schweiz bei den Meraner Festspielen präsentieren oder leisten müssen, ist die große Überraschung des Abends. Eines ist sicher, so etwas hat es in Südtirol bislang noch nicht gegeben.Für alle Besucher ist wichtig, sich schon um 19 Uhr auf dem Festspielareal einzufinden, um die spannende Performance von Nik und Claudio nicht zu verpassen.Anschließend gibt es dann die fünfte Uraufführung der Meraner Festspiele des Schauspiels „Die Widerspenstigen“ von Luis Zagler, inszeniert von Judith Keller. Ein besonderer Beitrag zum jahrhundertealten Kampf der Geschlechter. Die große Freilichtaufführung ist vom 5. bis 22. Juli auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff zu sehen.Gespielt wird in historischen Kostümen, die aus dem Fundus des Tiroler Landestheater in Innsbruck kommen. Die Aufführungen finden auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Besucher parken an den Aufführungsabenden gratis auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Trauttmansdorff. Jeder Theaterabend beginnt mit einem gemütlichen Zusammensein bei Südtiroler Gerichten und Getränken. Am heutigen Tag der Premiere wird auch die bekannte Gruppe La Zag für die richtige Stimmung sorgen. Einlass: 19 Uhr. Beginn der Aufführung: 21 UhrDie Meraner Festspiele stehen unter der Schirmherrschaft des EVTZ der Europaregion Tirol und die Stadtgemeinde Meran. Die Premiere ist schon seit Tagen restlos ausverkauft. Karten für alle weiteren Aufführungen bis zum 22. Juli 2023 gibt es online.