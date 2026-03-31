Mit ihrem Gastspiel „Unerhört – Sex im Alter“ überzeugte die von Maria Thaler Neuwirth geleitete Gruppe Publikum und Jury gleichermaßen. Das Stück nähert sich einem oft vernachlässigten Thema offen, direkt und zugleich sensibel und zeigt, wie differenziert und lebendig zeitgenössisches Amateurtheater sein kann.<BR \/><BR \/>Das internationale Festival stand heuer unter dem Motto „Schöne neue Welt“ und vereinte zahlreiche Amateurtheatergruppen unterschiedlicher Generationen. Die Südtiroler Produktion setzte dabei einen markanten Akzent.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295400_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben dem Auftritt bot das Festival Raum für Austausch und Begegnung. Schauspielerinnen und Schauspieler verschiedener Altersgruppen diskutierten über Arbeitsweisen und künstlerische Zugänge. Für die Mitglieder der „Überholspur“ wurde der Aufenthalt am Bodensee damit auch zu einer inspirierenden Plattform des Dialogs.<BR \/><BR \/>Großes Lob richtet die Gruppe an das Organisationsteam der „Theatertage am See“, das durch professionelle Planung und persönliche Betreuung wesentlich zum Gelingen beigetragen hat.<BR \/><BR \/>Die Auszeichnung unterstreicht die Qualität und Relevanz der Arbeit der Südtiroler Seniorentheatergruppe und setzt ein starkes Zeichen für die Vielfalt im Amateurtheater.