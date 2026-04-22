Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Fachjurys und das zahlreiche Publikum blicken auf zwei spannende Wettbewerbstage zurück. Das bunte Rahmenprogramm spielte sich im sogenannten volksmusik.treff ab: da wurden Instrumente der verschiedenen Aussteller getestet, es wurde miteinander musiziert, gesungen und getanzt. <BR \/><BR \/>Auch Landesrat Philipp Achammer war vor Ort: „Die Begeisterung und Energie, mit der unsere traditionellen Musikstücke lebendig gehalten werden, verbinden auf eindrucksvolle Weise Tradition und Moderne“, unterstrich er: „Gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, die Volksmusik als kulturelles Erbe für heutige und zukünftige Generationen zu bewahren.“<BR \/><BR \/>Die teilnehmenden Gesangsgruppen, Volksmusikensembles sowie Solistinnen und Solisten erzielten mit Unterstützung engagierter Lehrpersonen und Ensembleleiterinnen und -leiter hervorragende Ergebnisse. „Die Solistinnen und Solisten und die Ensembles haben die Jury in Auer begeistert“, unterstreicht Gernot Niederfriniger, Juror und Obmann des Südtiroler Volksmusikvereins: „Die Teilnehmenden des Wettbewerbes mögen ihre Freude am Singen und Musizieren auch zuhause, in den Musikschulen und bei Hoangarten und Veranstaltungen weitergeben.“ Beim Festabend in der Aula der Fachoberschule für Landwirtschaft, wo die Urkunden überreicht wurden, musizierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls.<BR \/><BR \/>Die Bilanz des siebten Südtiroler Volksmusikwettbewerbs ist positiv: Es waren zwei Tage voller intensiver Begegnungen, die für die jungen Menschen Motivation sein sollen, sich weiterhin mit Freude der Volksmusik zu widmen. Der nächste große Treffpunkt ist der 26. Alpenländische Volksmusikwettbewerb, der vom 22. bis 25. Oktober in Innsbruck ausgetragen wird.