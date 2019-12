Silvester in Brixen: Domplatz wird zur Partymeile

Die Geschichte des Schornsteinfegers geht auf das Mittelalter zurück. Eng damit verwurzelt ist der Glaube, dass Kaminkehrer Glück bringen. Wer im Mittelalter eine Feuerstelle in seinem Haus hatte, musste diese selbst hüten und reinigen. Deswegen kam es häufig zu Bränden, die sich rasch in der ganzen Ortschaft verbreiteten. Damals habe es auch noch keine organisierte Feuerwehr gegeben.





So wurde schnell klar, dass sich Fachleute mit dem Thema Schornsteinreinigung befassen müssen. Historische Dokumente belegen, dass Italien das erste Land war, in dem der Berufsstand der Kaminkehrer offiziell tätig wurde. „Zu Glücksbringern wurden die Schornsteinfeger, weil sie durch das Reinigen der Kamine und Schlote das Glück zurück in die Häuser brachten - eben in Form von funktionierenden Schornsteinen, die das Entstehen von Bränden verhinderten und den Rauch nach draußen leiteten", erläutern die Kaminkehrer.

