Simon Rauter mit Einzelausstellung in der Galerie Hofburg

Skulpturen erzählen Geschichten, aber niemals dieselbe. Auch wenn das dargestellte Objekt für jede und jeden dieselbe äußerliche Wahrnehmung erzeugen mag, so ist die Interpretation immer eine Angelegenheit der Perspektive. Und die ist bei jedem Menschen, unterschiedlich und hängt von den eigenen Erfahrungen, Werten und Sichtweisen ab, oft auch von der Laune des Tages.Manchmal erkennen wir nur das Offensichtliche beim Betrachten einer Skulptur, aber wenn wir uns Zeit nehmen entdecken wir plötzlich hinter der Fassade Verborgenes, Widersprüchliches, bisher Ungedachtes und vielleicht auch Provokantes.Simon Rauter ist Meister des Erahnbaren, des offensichtlich Verborgenen. Egal mit welchen Materialien er arbeitet, das Ergebnis ist immer ein ästhetisches aber auch emotionales Erlebnis, das neue Einblicke ermöglicht.„Am besten ist das am Werk „Adam und Eva„ festzumachen,“ erklärt der Künstler seinen Anspruch. „Für mich ist der Sündenfall nicht ein negatives Ereignis, sondern im Gegenteil, der Moment in dem die Menschheit aus dem embryonalen Stadium des Nichterlebens befreit wird und uns die Möglichkeit geschenkt wird, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln und so geistig und spirituell zu wachsen. Eva ist die Befreierin, die uns in die Welt geführt hat und den absoluten Gehorsam anfechtet, welcher Grundlage vieler Leiden/Missstände in dieser Welt ist.“Das bevorzugte Material des Künstlers ist das Holz. Meist schnitzt er die menschlichen Figuren aus einem großen Stamm und lässt sich dabei von den natürlichen Beschaffenheiten des Holzes beeinflussen. Während der Arbeit entsteht ein Dialog zwischen Künstler und Material. Die Skulptur ist nicht zu 100 Prozent im Voraus geplant, sondern entwickelt sich im Arbeitsprozess.Die Oberflächen sind fein behandelt, heben so das Leben des Baumes hervor. Die Struktur des Holzes, Risse und auch Löcher, die durch Maden entstanden sind, geben den Skulpturen Lebendigkeit, machen sie aber auch gleichzeitig zu Zeugen für Vergänglichkeit.

