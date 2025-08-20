Der Titel stammt ursprünglich von den Fäaschtbänklern, die mit ihrer Mischung aus Pop, Volksmusik und Partysound seit Jahren in der gesamten deutschsprachigen Musikszene erfolgreich sind. Mit Hits wie „Can You English Please“ oder „Partyplanet“ haben sich die Musiker aus Vorarlberg einen Namen als eine der angesagtesten Live-Bands im Alpenraum gemacht.<BR \/><BR \/>Nun erhält ihr jüngster Song eine völlig neue Klangfarbe: Simon&Mac haben eine eigene Version produziert, die den Track in ein modernes Gewand kleidet. Ihr unverkennbarer Alps-EDM-Stil verbindet traditionelle Melodien mit elektronischen Beats – ein Mix, der das Duo längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.<BR \/><BR \/>„Wir waren total überrascht und natürlich geehrt, als die Fäaschtbänkler uns angefragt haben“, erzählen Simon&Mac. „Den Song neu zu interpretieren und dabei unseren Sound einfließen zu lassen, war eine besondere Herausforderung – aber auch ein Riesenspaß.“<BR \/><BR \/>Die neue Version erscheint am Freitag zusammen mit weiteren Interpretationen auf einer EP. Für Simon&Mac ist es ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere – und für die Fans ein spannendes Crossover zwischen Volksmusik, Pop und elektronischer Tanzmusik.