Mit „Destination Anywhere“ schlagen Since11 folkigere Töne an – ruhiger, aber nicht weniger bewegend. Der Song klingt nach Sonnenuntergang auf dem Festivalgelände, nach Abschied am Bahnsteig und Aufbruch zu neuen Ufern. Es geht um das Loslassen, Weitergehen und den Mut, die eigene Richtung zu wählen.<BR \/><BR \/>Mit ihrer typischen Mischung aus Gefühl, Authentizität und Mitsingmoment haben Since11 einen Track geschaffen, der nachwirkt. Der Refrain geht ins Ohr – und bleibt da. „Destination Anywhere“ lädt zum Mitsingen ein, ohne platt zu werden. Der Song fängt das Lebensgefühl einer Generation ein, die ständig unterwegs ist – räumlich, emotional, innerlich.<BR \/><BR \/>„Für uns ist der Song wie ein stiller Befreiungsschlag“, sagt die Band.<BR \/>„Manchmal weiß man noch nicht, wo es hingeht – aber man weiß, dass man los muss.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205754_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Musikalisch zeigen sich Since11 hier von ihrer nachdenklicheren Seite, ohne ihre Indie-Wurzeln zu verlassen. Die Akustikgitarre trifft auf warme Arrangements und leichte Synth-Flächen.<BR \/><BR \/>Die Südtiroler Band mit Base in Zürich hat mit ihren letzten Veröffentlichungen – darunter die EP „Kinky Universe, Random Trouble“ (2024) und die Singles „I Don’t Wanna Be Like You“ sowie „Oh Lara“ – Airplay auf Indie- und Mainstream-Radios in der Schweiz und Italien erreicht. Außerdem wurde ihr Song „Oh Lara“ erstmals von Spotify-Editoren auf einer Editorial-Playlist platziert.<BR \/><BR \/><BR \/>Seit Frühling 2025 tourt Since11 in Duo- oder Quartett-Formation durch Clubs und Festivals in der DACH-Region, inklusive Supportshows für Sawyer Hill, Wolfmother, Mother’s Cake und Paul Gilbert. Am 10. Oktober folgt die zweite Ausgabe ihres eigenen Festivals „DITCH DAY“.<BR \/><BR \/><BR \/>„Destination Anywhere“ ist die dritte von fünf geplanten Vorab-Singles zur neuen EP „LARA“, die Anfang 2026 erscheint – bis dahin heißt es: alle acht Wochen neuer Sound.