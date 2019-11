„Sounds Like Future“: Multimediale Live-Performance in Meran

Die 7. Ausgabe der Veranstaltung „Musical Dialogues“, die von Giorgio Loner erdacht und kuratiert und von Mairania 857 organisiert wird, wird fortgesetzt. Am Freitag, den 29. November wird „Sounds Like Future“ in Meran vorgestellt, ein Projekt von dem LEMuRe Collective: Federico Campana (Komposition und Regie), Cornelia Schöpf (Projekt und Texte), Stefania Delia Carnevali (Stimme, Performer), David Torri (E-Gitarre) und Ayumi Tovazzi (Geige und Electronics).