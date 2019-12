Spaniens Jakobsweg verzeichnet Pilger-Rekord

Das seien bereits mehr als im Gesamtjahr 2018, als rund 327.000 Besucher kamen, wie der spanische Radiosender Cope und andere Medien berichteten. Die Behörden seien zuversichtlich, dass bis Jahresende noch die Marke 350.000 übertroffen werde, hieß es. Neben zahlreichen Amerikanern seien wieder besonders viele Deutsche, Italiener, Portugiesen und Franzosen gepilgert.





Es ist das dritte Rekordjahr in Folge: Erstmals waren 2017 mehr als 300.000 Menschen den „Camino de Santiago“ gewandert. Ziel des Jakobwegs ist die Kathedrale von Santiago de Compostela in Galicien im Nordwesten Spaniens. Sie ist eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten der Katholiken.Das Gotteshaus wurde über einer Grabstätte errichtet, die dem Heiligen Jakob (spanisch: Santiago) zugeschrieben wird. Wenn sein Namenstag am 25. Juli auf einen Sonntag fällt, feiern die Christen ein Heiliges Jahr. Das letzte fand 2010 statt, das nächste ist 2021 – dann rechnen die Behörden mit einem besonders großen Pilgerandrang.

dpa