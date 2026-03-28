Die Kursteilnehmer erhalten an den einzelnen Vormittagen von 8:30-12:30 Uhr jeweils 3 Unterrichtseinheiten in Deutsch, Italienisch und Englisch, welche durch eine Spiel- und Bewegungseinheit ergänzt werden. Die Kursleitung in den jeweiligen Bereichen übernehmen Prof. Tobia Maio (Italienisch), Prof. Lukas Oberrauch (Deutsch), Prof. Thomas Smith (Englisch) sowie Prof. Benjamin Mayr (Sport).<BR \/><BR \/>Der Workshop findet am Franziskanergymnasium Bozen im klimatisierten Heimsaal der Schule sowie in der Turnhalle derselben statt.<BR \/>Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Schule unter der Rufnummer 0471\/976775 entgegen. Anmeldeschluss ist der 8. April.