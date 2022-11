St. Ulrich: Ausstellung von Christian Stl eröffnet

Zahlreiche Kunstinteressierte waren bei der Vernissage anwesend. - Foto: © DamianH.

Bei der Vernissage am Freitag waren zahlreiche Kunstinteressierte anwesend, um die Werke des Grödner Künstlers zu betrachten. Stl ist für seine Werke mittlerweile im ganzen Tal und darüber hinaus bekannt.Die kreative Tätigkeit bringe den Künstler in eine Phase von Ekstase, wo Gegensätze verarbeitet werden. Bei seiner Arbeit finde eine Offenbarung statt. „Ich muss mich fühlen, mich untersuchen, verstehen, in mich hineingehen, um danach alles ausschütten zu können“, sagt Stl.Ohne Kunst könne er niemals leben, obwohl sie ihn manchmal fast umbringe. Mit seiner Kunst bringt Stl „die komplexen, aber wertvollen Empfindungen der Charakterköpfe in dieser Zeit des generellen Umdenkens malerisch auf Fichtenholzträger.“Die Ausstellung ist noch bis zum 27. November im Haus des Kreis für Kunst und Kultur in St. Ulrich zu sehen.