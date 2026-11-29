Bevor Max von Milland neue sowie bereits bekannte Songs zum Besten gab, sorgte die Vorband „Santoni Family“ für den passenden Auftakt und heizte dem Saal ordentlich ein. Im Rahmen seiner aktuellen „Lei Liebe“-Tour traf der Südtiroler Sänger anschließend den Nerv der Konzertbesucher, die sich am Ende des Abends mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations bedankten.<BR \/><BR \/>Nach zahlreichen Auftritten in Deutschland und Österreich knüpften Max von Milland und seine Band auch in Toblach nahtlos an ihre Tournee-Erfolge an. „Die Brennenden Herzen“ – bestehend aus Emily Ferri (Eppan), Teresa Staffler und Roby Nogler (Brixen) sowie Simon Gamper (St. Leonhard in Passeier) – stellten dabei einmal mehr ihre Qualitäten als eingespielte Live-Band unter Beweis.<BR \/><BR \/>Wer das Konzert im Pustertal verpasst hat oder Max von Milland noch einmal live in Südtirol erleben möchte, hat im kommenden Frühjahr die nächste Gelegenheit: Am 6. März 2027 gastiert er im Meraner Kursaal.