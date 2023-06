Standort der Schule mit internationalem Klassenzug steht fest

Insgesamt 4 Südtiroler Oberschulen haben sich im Mai 2023 bei der Deutschen Bildungsdirektion für die Führung eines internationalen Klassenzuges beworben: Eingerichtet wird der internationale Klassenzug am Realgymnasium mit Schwerpunkt angewandte Naturwissenschaften in Bozen.Voraussichtlich ab dem Schuljahr 2024/2025 wird dort gemäß den Rahmenrichtlinien und Modalitäten der „International Baccalaureate Organization“ (IB-Organisation), einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in Genf, unterrichtet.„Mit dem internationalen Klassenzug am Realgymnasium in Bozen stärken wir einerseits das Bildungsangebot in Südtirol, andererseits bieten wir damit ein international anerkanntes Bildungsmodell an“, sagt Landesrat Philipp Achammer und erklärt: „Vorerst ist die Errichtung eines einzigen Klassenzuges geplant. Allerdings schließen wir nicht aus, das Angebot zu erweitern, wenn die Nachfrage groß ist.“Der Unterricht im internationalen Klassenzug erfolgt größtenteils in englischer Sprache und richtet sich nach den Lehrplänen der IB-Organisation. Demnach müssen Fachlehrerinnen und Fachlehrer Englischkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen können.