Street Food Festival in Bruneck kurzfristig abgesagt

„Die Entwicklungen der letzten Tage und Stunden vor allem hier im Pustertal lassen eine Veranstaltung in dieser Größe nicht mehr zu. Die Sicherheit der Bevölkerung steht an erster Stelle und wir sollten jetzt jedes Risiko vermeiden.“, sagt Bürgermeister Roland Grießmair.Alles war bereit. Durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept wollte der Tourismusverein Bruneck den Besuchern ein tolles Fest und viele kulinarische Highlights bieten.„Wir haben alles getan und keine Kosten gescheut, ein tolles und vor allem sicheres Wochenende in Bruneck zu organisieren. Dass wir jetzt so kurzfristig absagen müssen, ist natürlich bitter. Es ist vor allem schade für alle, die seit Wochen für dieses Festival arbeiten. Am Ende ist es aber die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation.“, betont Jochen Schenk, Leiter des Eventbüros.

