In seinen ersten beiden Klavierkonzerten – dem Opus 15 und dem vielfach überarbeiteten B-Dur-Konzert – setzt sich Ludwig van Beethoven kühn von Haydn und Mozart ab und tritt in seiner Wahlheimat Wien als grandioser Improvisator und brillanter Komponist auf. Im vierten Klavierkonzert fällt der Komponist mit dem Klaviersolo am Beginn mit der Tür ins Haus und das fünfte Konzert ist 1809 – angesichts der Besetzung Wiens durch die französische Armee – der Gipfel seiner pianistischen Virtuosität und ein Monument seines temperamentvollen „heroischen“ Stils.<BR \/><BR \/> Am 8. und 9. September spielen die nach einer Kirche am zentralen Trafalgar Square benannte Academy of St. Martin in the Fields und der großartige Pianist Jan Lisiecki beim südtirol festival meran an zwei Abenden die fünf Klavierkonzerte von Beethoven. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr im Kursaal, heißt es in einer Aussendung des Südtirol Festival Meran.<h3>\r\nEin großartiger Musiker: Der kanadische Pianist Jan Lisiecki<\/h3>\r\n unterzeichnete bereits im Alter von fünfzehn Jahren einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon. Seine CD-Aufnahmen wurden unter anderem mit dem „ECHO Klassik“, dem „JUNO Award“, dem „Gramophone Critics' Choice“, dem „Diapason d’Or“ und dem „Edison Klassiek“ ausgezeichnet. Mit 18 Jahren wurde Jan Lisiecki vom Gramophone Magazine zum jüngsten Preisträger des „Young Artist Awards“ gekürt und erhielt den „Leonard Bernstein Award“.<BR \/><BR \/>Die Academy of St Martin in the Fields wurde 1958 gegründet. Der akademische Geist und die Flexibilität eines dirigentenlosen Ensembles sind immer noch das Markenzeichen des ursprünglich von Sir Neville Marriner als Konzertmeister geleiteten Academy. Diese Tradition wird unter der Leitung des Violinisten Joshua Bell als Musikdirektor fortgeführt. Mit über 500 Aufnahmen ist die Academy das Kammerorchester mit den meisten Aufnahmen weltweit.