Sein Lied „Adiemus“ wurde 1995 zu einem Welterfolg. Heute gehört Sir Karl Jenkins zu den erfolgreichsten und produktivsten Komponisten im Bereich des Klassik-Cross-Over. Seine Friedensmesse „The Armed Man“ ist eines der weltweit am häufigsten aufgeführten zeitgenössischen Werke geistlicher Musik.Am 11. September um 20.30 Uhr ist die im Jahr 2000 im Gedenken an die Opfer der Kosovo-Krise entstandene „Mass For Peace“ mit dem Haydn Orchester und dem Chamber Choir of Europe unter der Leitung des Komponisten im Kursaal in Meran zu hören. In seiner Messe verbindet Jenkins Elemente der christlichen Liturgie mit einer Textkollage, in der Kriegsdulder und Blutopfer zu Wort kommen. „Gott sei mit uns“, bittet Rudyard Kipling 1896 „vor dem Kampf“ und John Dryden, in dessen „Song for St. Cecilia“ Jenkins das Horaz-Zitat „Selig ist der, der für sein Vaterland stirbt“ wie einen rostigen Widerhaken einfügt, bläst 1687 zum Angriff.Der Hiroshima-Augenzeuge Toge Sankichi weiß es 1945 besser: Sein Gedicht „Zornige Flammen“ liefert die Beschreibung des nuklearen Schlachtens, die das 2000 Jahre zuvor geschriebene indische Epos Mahàbhàrata, in dem Körper sich „als lebende Fackeln“ krümmen, eindrucksvoll vorwegnimmt. Was hilft gegen die Blutgierigen? Die Antwort ist ganz einfach: Frieden ist immer die bessere Option.1944 in Südwales geboren, erhielt Sir Karl Jenkins seine Ausbildung an der Cardiff University und an der Londoner Royal Academy of Music. Als Jazz-Oboist und Multi-Instrumentalist arbeitete er mit Musikern wie Ronnie Scott zusammen. 1971 war er Gründungsmitglied der Gruppe “Nucleus“, die den ersten Preis beim Montreux Jazz Festival gewann.Jenkins spielte auch in der Jazz-Rock-Gruppe „Soft Machine“, die zu den innovativsten Bands der 1970er Jahre gehörte.“The Armed Man: A Mass For Peace“ wurde über 700 Mal in 20 verschiedenen Ländern aufgeführt. Die CD-Einspielung stand 173 Wochen lang in den englischen Charts, bekam 17 Mal Gold und Platin. Auch Jenkins' “Adiemus“-Alben haben sich millionenfach verkauft und wurden weltweit mit Silber, Gold und Platin ausgezeichnet. Karten: 0473 496030.