Südtiroler Events: Musik, Kabarett & Zirkuskunst

Den Auftakt macht am 29. Oktober Helge Schneider im Waltherhaus Bozen. Der Multiinstrumentalist und Querkopf hat auch nach 40 Jahren Bühne noch nicht genug. Am 26. November folgt dann Max Raabe mit seinem Palast Orchester, der dem Publikum im Kursaal von Meran ein weiteres, nicht alltägliches musikalisches Vergnügen bereiten wird. Am selben Abend, also ebenso am 26. November, kehrt auch Italo-Popstar Eros Ramazzotti nach langer Pause nach Südtirol zurück: Er gastiert in der Eiswelle Bozen.





Ebenfalls nach Bozen kommt die umjubelte Zirkusshow von Le Cirque World’s Top Performers. In der Stadthalle sind sie Ende Dezember gleich mehrmals mit der „ALIS Christmas Gala“ zu Gast, einer Vorstellung, die für Kinder ebenso unterhaltsam ist wie für Erwachsene.Weitere Gäste sind im Jänner Barbara Balldini („Balldini’s Night – Das Schärfste aus 4 Programmen“), die Orig. USA Gospel Singers & Band sowie die K&K Philharmoniker mit ihrer „Wiener Johann Strauß Konzert Gala“.Im Februar wird der libanesisch-britische Sänger, Komponisten und Produzent MIKA in Bozen gastieren ebenso wie der bayerische Comedian Michael Mittermeier mit seinem aktuellen Programm „Lucky Punch – Die Todeswuchtel schlägt zurück“. Im März folgt dann hausgemachtes Kabarett mit dem Luis aus Südtirol und seinem Programm „Best Of(f)“.Mehr über große Veranstaltungen demnächst in Südtirol erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie außerdem eine Reihe interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

d