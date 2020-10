Südtirolerin Isabel Folie gewinnt Literaturpreis

Isabel Folie wurde 1989 in Südtirol geboren und lebt in Wien, wo sie Publizistik und Kommunikationswissenschaft studierte. Sie arbeitet als freie Texterin und publiziert regelmäßig in Literaturzeitschriften und Anthologien. Momentan arbeitet sie an ihrem ersten Buchprojekt.Aus 1127 eingereichten Beiträgen kürte eine renommieret Fachjury aus 7 Hildesheimern Persönlichkeiten 7 Siegertexte in 5 Kategorien. Isabel Folie wurde mit dem Hauptpreis International ausgezeichnet.Der Siegertext kann auf der Website der Autorin https://www.grauergreif.at nachgelesen werden.Die Texte der Preisträger wurden in einer Broschüre veröffentlicht und werden zudem in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hildesheim plakatiert, wo sie von täglich 50.000 Fahrgästen gelesen werden können.Der Hildesheimer Literaturpreis wird alljährlich vom Förderverein Forum Literatur Büro e.V. ausgeschrieben. Der Verein besteht seit 25 Jahren und ist mit seinen innovativen Projekten weit über Hildesheim hinaus bekannt. Unter der Leitung von Jo Köhler, Kulturinitiator undLiteraturvermittler, hat sich der Verein besonders der Lese- und Schreibförderung verschrieben.Das Forum Literatur Büro e.V. ist Kooperationspartner des Bistums Hildesheim, der Universität Hildesheim und des SVHI-Stadtverkehr Hildesheim.

stol