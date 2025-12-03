<BR \/><BR \/>Die vom Amt für Bibliotheken und Lesen organisierte Fortbildung bot dabei aktuelle Zahlen zur Lesekompetenz der Lernstandserhebungen und bot Raum für fachliche Diskussionen. <BR \/><BR \/>Klaus Niederstätter, Leiter der Landesevaluationsstelle für das deutschsprachige Bildungssystem, stellte in diesem Zusammenhang die zentralen Ergebnisse im Fachbereich Deutsch der gesamtstaatlichen Lernstandserhebungen des INVALSI und der internationalen PISA-Studie vor. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="369638" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<h3>\r\nKinder und Jugendliche: „Lese- und Schreibkompetenz hat abgenommen“ <\/h3>\r\nIm Fokus stand die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen als fachübergreifende Schlüsselqualifikation, ohne die die Bewältigung des modernen Alltags schwierig ist. <BR \/><BR \/>„Die Lese- und Schreibkompetenz hat bei den Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren abgenommen, vor allem in den Jahren der Pandemie ist ein klarer Schnitt sichtbar. Außerdem zeigen die Daten klare Tendenzen des Einflusses übermäßigen Konsums digitaler Medien auf die Leseleistungen der Schülerinnen und Schüler. Umso wichtiger ist es jetzt, die Kinder und Jugendlichen zum Lesenlernen und Weiterlesen zu motivieren und dabei zu unterstützen“, appellierte Niederstätter.<BR \/><BR \/>Zeitschrift, Lesepaten, Stationenarbeit: Lust am Lesen wecken <BR \/>Verschiedene Südtiroler lesefördernde Einrichtungen stellten beim Bibliotheksforum Angebote vor, mit denen sie den sinkenden Zahlen weiterhin die Stirn bieten wollen. <BR \/><BR \/>Vera Rellich, Mitarbeiterin der Landeskindergartendirektion, stellte die mehrsprachige Zeitschrift Papperlapapp vor, Isabella Distefano von der Caritas präsentierte das Lesepatenprojekt, bei dem Freiwillige zugewiesenen Kindern in der Bibliothek vorlesen. <BR \/><BR \/>Elisabeth Maierhofer stellte die Angebote des JuKiBuZ zum Thema Leseförderung vor und Patrick Taschler von der Mittelschule Oswald von Wolkenstein in Brixen hat seinen Schülerinnen und Schülern über ein Vorleseprojekt das Lesen wieder näher gebracht. Andrea Unterholzner der Öffentlichen Bibliothek Aldein weckt mit ihren kreativen Stationenarbeiten weiterhin die Neugier am Lesen.<BR \/><BR \/>Poetry-Slammerin Sabine Ralser alias Frau S. las ihre eigens für diesen Nachmittag verfassten Texte vor und sorgte damit für einen heiteren Abschluss des Bibliotheksforums 2025.