Tag der Zeitgenössischen Kunst AMACI in der Antonio Dalle Nogare Stiftung

Um die Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten, ist die Teilnahme am Workshop limitiert und nur auf Voranmeldung, per E-Mail oder telefonisch unter +39 0471 971 626, möglich.10.30 – Kinder-Workshop “Der Klang der Formen und Farben“ (empfohlenes Alter 4-8)11.00 – Veröffentlichung virtual tour FROM B TO E AND MORE von Charlotte PosenenskeWir stellen uns die Kunstwerke in den Museen immer sehr leise vor, aber in Wirklichkeit verbergen sie bunte Klänge und ganz viel Rhythmus! In diesem Workshop werden wir den Kunstwerken helfen, ihre Stimme zu finden: rote, gelbe, blaue und schwarze geometrische Installationen werden in einem farbenfrohen Konzert voller unterschiedlicher Klänge zum Leben erweckt.Nachdem wir den Kunstwerken ihre Klänge gegeben haben werden wir selbst ein buntes Werk basteln: eine Pop-Up-Skulptur wie die bunten Formen und Farben in der Ausstellung von Charlotte Posenenske. Und die Überraschung? Unsere Pop-Up-Skulptur hat ihren ganz eigenen Klang.Die Stiftung bleibt den ganzen Tag über für alle interessierten Personen geöffnet. Der Besuch sowie die Teilnahme an den Werkstätten ist kostenlos. Das Museum kann nur mit gültigem Green Pass betreten werden.

