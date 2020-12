„Tatort“-Regisseur Heinz Schirk ist tot

Vor allem als Macher eines Dutzends erfolgreicher „Tatort“-Krimis machte er sich einen Namen, drehte aber auch Werke wie das ausgezeichnete TV-Dokumentarspiel „Die Wannseekonferenz“ aus 1984.Der am 22. Dezember 1931 in Danzig geborene Schirk zeichnete 1978 etwa mit „Zürcher Früchte“ für die bis heute in Deutschland dritterfolgreichste Folge des „Tatort“-Formats verantwortlich. Zuletzt lebte der Regisseur zurückgezogen und widmete sich unter anderem der Malerei.

