Terrorgefahr: Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt

„Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, teilte der Veranstalter auf „Instagram“ mit.Am Donnerstag heutigen hätte Taylor Swift (34) ihr erstes von drei aufeinander folgenden Konzerten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gegeben. Schätzungen erwarteten rund 170.000 Fans auf der „Eras-Tour“ in Österreich . Seit Wochen beschäftigte der Superstar Fans und Medien, „Swifties“ aus vielen Ländern waren extra in die Bundeshauptstadt gereist.Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach der Absage in einer Stellungnahme betonte, habe der Verfassungsschutz und die Polizei „alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten“. Dabei sei „vor allem die enge Vernetzung mit ausländischen Sicherheitsbehörden ausschlaggebend“, so Karner. Die Entscheidung der Absage der 3 Konzerte wurde durch den Veranstalter getroffen, hieß es.Durch die bisherigen Ermittlungen hätten die „konkreten Gefährdungen minimiert“ und eine „akute Gefährdungslage eingedämmt“ werden können. Laut Medienberichten gibt es offenbar aber noch weitere Verdächtige, eine Fahndung nach diesen war im Gang. Die Polizei bestätigte das nicht, nur dass die Ermittlungen liefen und dabei freilich auch weitere Ermittlungsschritte gesetzt würden.Die Polizei hatte im Zusammenhang mit Anschlagsplänen Mittwochfrüh in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz bekannt gab, soll der 19-Jährige „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt haben. Bei einer Hausdurchsuchung seien auch Chemikalien sichergestellt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.