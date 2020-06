Theater in Florenz öffnet als erstes italienisches Opernhaus

6 Konzerte stehen unter dem Dirigat von Zubin Mehta, der bis 2017 30 Jahre lang Musikdirektor des „Maggio musicale fiorentino“ war und nun emeritierter Chefdirigent am toskanischen Opernhaus ist.Das Programm sieht unter anderem Meisterwerke sakraler Musik wie Mozarts Krönungsmesse und Haydns „Missa in tempore belli“ vor. Daniele Gatti wird die beiden Haydn-Symphonien „Maria Theresia“ und „La Reine“ dirigieren. Geplant ist auch ein Klavierkonzert mit Daniel Barenboim unter dem Dirigat von Mehta.Die Konzertkarten zu einem Preis von 100 Euro können online auf der Webseite des Theaters erworben werden. Alle Konzerte werden auch auf der Streamingplattform Idagio ausgestrahlt, teilte das Opernhaus in einer Presseaussendung mit.Das Florentiner Theater beginnt damit eine Zusammenarbeit mit dem auf klassische Musik spezialisierten Anbieter. Die Plätze im Saal berücksichtigen die Abstandsregeln.Mit diesem Programm will „Maggio Musicale Fiorentino“ nach über 3-monatigem Stillstand neu durchstarten. Das Theater wird seit Mitte Dezember von Pereira geführt, der von der Mailänder Scala nach Florenz gezogen ist.

apa/stol