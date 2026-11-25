Zunächst starten die beiden Programme im Bildungsjahr 2026\/27 als Pilotprojekte an den deutschsprachigen Kindergärten und Schulen. Für PERFAS ist das nur ein erster Schritt: Die Berufsvereinigung der darstellenden Künstler arbeitet daran, dass Angebote dieser Art künftig auch an den italienischsprachigen und ladinischen Kindergärten und Schulen möglich werden, damit alle drei Sprachgruppen des Landes gleichermaßen davon profitieren können.<BR \/><h3>\r\n„Bühne frei – Kindergarten“: eine neue Idee wird Wirklichkeit<\/h3>Auf Initiative von PERFAS und der Pädagogischen Abteilung des Landes Südtirols startet erstmals ein gemeinsames Projekt in Zusammenarbeit mit der Landeskindergartendirektion und dem Amt für deutsche Kultur mit dem Ziel, dass alle Kinder im Kindergartenalter professionelle Angebote von Südtiroler Kulturschaffenden erleben können. <BR \/><BR \/>Die Südtiroler Landesverwaltung (Abteilung Bildungsverwaltung) stellt dafür ein eigenes Budget bereit, mit dessen Verwaltung PERFAS direkt beauftragt wurde.<BR \/><BR \/>Über zwei Jahre hat die Berufsvereinigung der darstellenden Künstler an diesem Modell gearbeitet, das den bürokratischen Aufwand für die Kindergartensprengel so gering wie möglich hält und den Kunstschaffenden faire Honorare bietet. „Diese Arbeit hinter den Kulissen ist von außen nicht immer sichtbar. Sie hat sich auf jeden Fall gelohnt“, freut sich Peter Schorn, Präsident von PERFAS. „Mit professionellen Kulturangeboten nehmen wir Kinder als neugierige und kritische Beobachtende ernst und legen den Grundstein für ihre kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe als Erwachsene.“<BR \/><BR \/>Geleitet wird das Projekt von PERFAS-Projektmanagerin Sabrina Fraternali, Tanzschaffende und diplomierte Tanzwissenschaftlerin sowie Mitglied der internationalen Plattform für junges Publikum Generator: „Kinder, die früh mit Kultur in Berührung kommen, lernen nicht nur das Erlebnis einer Theatervorstellung kennen. Sie lernen mitzufühlen und Fragen zu stellen. Das ist Publikumsbildung im besten Sinn, vor allem aber auch ein Beitrag zur Bildung des ganzen Menschen. Mit „Bühne frei – Kindergarten„ wird die Begegnung mit Kunst für alle Kinder selbstverständlich.“<BR \/><BR \/>Das Programm schafft die Rahmenbedingungen für Theater- und Tanzvorstellungen, Performances, und weitere Formate für Kinder von drei bis fünf Jahren direkt vor Ort, in den Räumlichkeiten der Kindergärten. Die Kindergärten wählen aus einem Katalog eingereichter Angebote von darstellenden Künstler oder Künstlergruppen, die in Südtirol wirken, eine für die Kindergruppe passende Vorstellung aus. <BR \/><BR \/>„Für die Kindergärten stellt das Projekt im Sinne der Bildungs- und Chancengerechtigkeit eine wertvolle Bereicherung des pädagogischen Alltages dar. Über vielfältige Ausdrucksformen erleben die Kinder Inhalte, die in den Darstellungen weit über die gesprochene Sprache hinausgehen. Unser Ziel ist, dass alle Kindergartenkinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit zumindest einmal ein derartiges Kulturangebot im eigenen Kindergarten erleben“, so Landeskindergartendirektorin Helena Saltuari.<BR \/><h3>\r\n„Schule braucht Theater“: eine bewährte Initiative in neuen Händen<\/h3>„Schule braucht Theater“ gibt es als Projekt schon seit mehreren Jahren. Neu ist, dass die Initiative ab dem Schuljahr 2026\/27 von PERFAS gemeinsam mit der Pädagogischen Abteilung verwaltet und koordiniert wird. Das Ziel bleibt bestehen: Schulen in Südtirol sollen Zugang zu theaterpädagogischen Angeboten erhalten, zunächst an den deutschsprachigen Schulen. Erfahrene Theaterpädagog:innen kommen dazu an die Schulen und arbeiten während der Unterrichtszeit mit Kindern und Jugendlichen.<BR \/><BR \/>„Theater in der Schule stärkt Schlüsselkompetenzen.“ Davon ist Alexandra Hofer, als Theaterpädagogin beim Projekt dabei, überzeugt. „Theater ist eine eigene Form des Lernens: Lernen mit allen Sinnen. Es fördert soziale Fähigkeiten, Ausdruck und Kreativität, Sprache, Selbstständigkeit und gegenseitigen Respekt. Dafür arbeiten wir in drei Bereichen: Beim „Sozialen Lernen„ stärken wir die Gruppe, im Bereich “Präsentation„ geben wir Sicherheit im Auftreten, und im „Theaterspiel„ öffnen wir Raum für Fantasie und eigene Geschichten. So wird Unterricht zur Erfahrung.“<h3>Kultur und Bildung als starke Partnerschaft<\/h3>Für PERFAS ist ein partnerschaftliches und gutes Verhältnis mit allen Menschen, die in der Bildung arbeiten, von größter Bedeutung, vom Kindergarten bis zur Schule: „Wir setzen uns solidarisch für ein multiprofessionelles, offenes und mehrsprachiges Bildungssystem auf der Höhe der Zeit ein. Kulturelle Teilhabe darf nicht in freiwilliges und oft unterbezahltes Engagement ausgelagert werden, sondern fest in den schulischen Alltag integriert werden“, sagt PERFAS-Geschäftsführer Thomas Maniacco.<BR \/><BR \/>Aktivitäten, die für die persönliche Entwicklung Heranwachsender unverzichtbar sind, sollten für das PERFAS-Team nicht fakultative „außer-schulische“ Tätigkeiten sein, sondern fixer Bestandteil des Bildungsalltags und des schulischen Curriculums werden. „Bühne frei – Kindergarten“ und „Schule braucht Theater“ sind konkrete Schritte in diese Richtung, in die PERFAS weiterarbeitet.<BR \/><h3>\r\nMitmachen im Schuljahr 2027\/2028<\/h3>Sowohl Theaterpädagog:innen, die im Schuljahr 2027\/2028 bei „Schule braucht Theater“ dabei sein möchten, als auch Künstler:innen und Künstlergruppen, die ein passendes Stück für Kinder im Kindergartenalter erarbeitet haben und anbieten können, sind herzlich eingeladen, sich bis Ende Mai 2027 bei PERFAS zu melden.