20. Europäischer Kleinkunstwettbewerb in der Carambolage

„20 Jahre Festival bedeuten in Zahlen ausgedrückt 168 Kurzprogramme mit 325 Künstler*innen aus 30 verschiedenen Nationen, die an 60 Abenden für insgesamt 5400 Minuten für beste Unterhaltung sorgen. Viele haben uns zum Lachen gebracht, manche zum Staunen, andere haben uns berührt und beflügelt. Nicht wenige haben unser Denken in eine andere Richtung gelenkt und damit unseren Horizont erweitert. Alle haben sie viele kleine Fenster zur großen weiten Welt geöffnet“, heißt es in einer Presseaussendung.Die heurige Ausgabe des Europäischen Kleinkunstwettbewerbs „Niederstätter surPrize 2022“ steht vom 9. bis 11. November im Kleinkunsttheater Carambolage in Bozen statt.