Erleben Sie Jules Vernes berühmte Weltreise als mitreißendes Theaterspektakel voller Humor, LiveGesang, Slapstick und großer Gefühle. Als der exzentrische Gentleman Phileas Fogg (Manuel Bauhofer) wettet, die Erde in nur 80 Tagen zu umrunden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit seinem lebensfrohen Diener Passepartout (Martin A. Greif) erlebt er eine abenteuerliche Reise rund um den Globus, begegnet fremden Kulturen und rettet die mutige Prinzessin Aouda (Rebecca Halm). <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338864_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wird er unermüdlich vom hartnäckigen Inspektor Fix (Christoph Fortmann) verfolgt. Mit großer Spielfreude schlüpfen Gabriele Langes, Heinz Röser-Dümmig, Elisabeth Langes und Paul Brugger in zahlreiche weitere Rollen und entführen das Publikum auf eine aufregende Reise <BR \/>voller Überraschungen.<BR \/><BR \/>Eine farbenfrohe Neuinszenierung für Groß und Klein – voller Tempo, Fantasie und Musik, – über Mut, Freundschaft, und die Erkenntnis, dass das größte Abenteuer manchmal dort beginnt, wo der eigene Plan endet.<BR \/><b><BR \/><BR \/>Die Termine:<\/b> 30.7., 1.8., 5.8., 7.8., 11.8. und 13.8. jeweils um 20.30 Uhr. Am 2.8. und 9.8. um 19 Uhr.<BR \/><BR \/><b>Spielort:<\/b> Garten des Versorgungshauses Tisens, Frankenbergweg 10.<BR \/><BR \/><b>Karten:<\/b> www.ftb.bz.it | +39 0473 920 888 (Mo–Fr 9–12, 14–17 Uhr) | +39 376 033 5289 (täglich 17–20 Uhr)<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338867_image" \/><\/div>